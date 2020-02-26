«Русская Кардашьян» прогулялась по городу в экстремально обтягивающем платье
25-летняя модель Анастасия Квитко в очередной раз «взорвала» сеть откровенным нарядом.
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Фото, видео: Instagram @anastasiya_kvitko
Проживающая в США модель российского происхождения Анастасия Квитко взбудоражила подписчиков новым видео в Instagram. На кадрах обворожительная красотка прогуливается по городу в экстремально обтягивающем бежевом платье. Пышные формы «русской Кардашьян» и ее невероятно тонкая талия в очередной раз произвели в сети настоящий фурор.
«Я люблю эту жизнь и каждый ее момент!» — жизнеутверждающе подписала пост знаменитость.
Поклонники 25-летней Анастасии Квитко пришли в восторг от опубликованных кадров. За несколько часов соблазнительный ролик набрал порядка полумиллиона просмотров. Фанаты с ног до головы осыпали любимицу комплиментами и оставили под постом около тысячи восхищенных комментариев.
«Красота растет и просится наружу»;
«Милая, какая ты красивая и роскошная»;
«Это просто восхитительная женщина!»
«Не забывай про Калининград, красотка!» — написали фолловеры.
Анастасия Квитко родилась в Калининграде. Популярность блогер приобрела благодаря своей идеальной «сочной» фигуре. Несколько лет назад модель перебралась на постоянное место жительства в Соединенные Штаты.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Анастасия Квитко взбудоражила фанатов снимками в платье с декольте.
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