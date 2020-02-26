«Русская Кардашьян» прогулялась по городу в экстремально обтягивающем платье

Проживающая в США модель российского происхождения Анастасия Квитко взбудоражила подписчиков новым видео в Instagram. На кадрах обворожительная красотка прогуливается по городу в экстремально обтягивающем бежевом платье. Пышные формы «русской Кардашьян» и ее невероятно тонкая талия в очередной раз произвели в сети настоящий фурор.

«Я люблю эту жизнь и каждый ее момент!» — жизнеутверждающе подписала пост знаменитость.

Поклонники 25-летней Анастасии Квитко пришли в восторг от опубликованных кадров. За несколько часов соблазнительный ролик набрал порядка полумиллиона просмотров. Фанаты с ног до головы осыпали любимицу комплиментами и оставили под постом около тысячи восхищенных комментариев.

«Красота растет и просится наружу»;

«Милая, какая ты красивая и роскошная»;

«Это просто восхитительная женщина!»

«Не забывай про Калининград, красотка!» — написали фолловеры.

Анастасия Квитко родилась в Калининграде. Популярность блогер приобрела благодаря своей идеальной «сочной» фигуре. Несколько лет назад модель перебралась на постоянное место жительства в Соединенные Штаты.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Анастасия Квитко взбудоражила фанатов снимками в платье с декольте.