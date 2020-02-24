«Невозможно выбрать»: Квитко взбудоражила фанатов снимками в платье с декольте
Модель продемонстрировала аппетитные формы в сексуальном наряде.
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Фото, видео: Instagram @anastasiya_kvitko
Российская модель и блогер Анастасия Квитко, более известная как «русская Кардашьян», благодаря своим пышным формам, не перестает удивлять. Instagram-звезда часто публикует полуобнаженные фотографии, однако в этот раз знаменитость предпочла сделать пикантные снимки в одежде.
«Русская Кардашьян» позировала в красном платье с экстремально глубоким декольте, которое едва скрыло пышный бюст Анастасии. На втором снимке 25-летняя знаменитость продемонстрировала аппетитные ягодицы в облегающем платье. Квитко не смогла определиться, какая фотография лучше и спросила мнение фанатов.
«Первая или вторая?» — поинтересовалась модель.
Фолловерам дался выбор нелегко, а некоторые фанаты заявили, что Анастасия поставила им непосильную задачу.
«Обе великолепны, но больше мне нравится первая»;
«Невозможно выбрать. Обе потрясающие»;
«Огонь»;
«Красивая девочка», — посетовали подписчики.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Квитко в стрингах-ниточках наслаждается прогулкой на яхте.
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