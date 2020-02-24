«Невозможно выбрать»: Квитко взбудоражила фанатов снимками в платье с декольте

Российская модель и блогер Анастасия Квитко, более известная как «русская Кардашьян», благодаря своим пышным формам, не перестает удивлять. Instagram-звезда часто публикует полуобнаженные фотографии, однако в этот раз знаменитость предпочла сделать пикантные снимки в одежде.

«Русская Кардашьян» позировала в красном платье с экстремально глубоким декольте, которое едва скрыло пышный бюст Анастасии. На втором снимке 25-летняя знаменитость продемонстрировала аппетитные ягодицы в облегающем платье. Квитко не смогла определиться, какая фотография лучше и спросила мнение фанатов.

«Первая или вторая?» — поинтересовалась модель.

Instagram @anastasiya_kvitko

Фолловерам дался выбор нелегко, а некоторые фанаты заявили, что Анастасия поставила им непосильную задачу.

«Обе великолепны, но больше мне нравится первая»;

«Невозможно выбрать. Обе потрясающие»;

«Огонь»;

«Красивая девочка», — посетовали подписчики.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Квитко в стрингах-ниточках наслаждается прогулкой на яхте.