В Подмосковье пенсионера зарубили топором
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Инцидент произошел ночью 26 февраля в поселке Хорлово Воскресенского района.
Фото: РИА Новости / Константин Чалабов
Жителя подмосковного поселка Хорлово зарубили топором. Как стало известно 5-tv.ru, инцидент произошел ночью 26 февраля в одном из домов на улице Майская.
66-летний мужчина был найден в своем жилище с рубленой раной головы. В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства случившегося. Возбуждено уголовное дело.
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