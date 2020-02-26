В Подмосковье пенсионера зарубили топором

Жителя подмосковного поселка Хорлово зарубили топором. Как стало известно 5-tv.ru, инцидент произошел ночью 26 февраля в одном из домов на улице Майская.

66-летний мужчина был найден в своем жилище с рубленой раной головы. В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства случившегося. Возбуждено уголовное дело.