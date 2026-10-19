Актрису Виноградову госпитализировали после удара головой в ее день рождения

Актрису Александру Виноградову, снимавшуюся в сериалах «Метод», «Полицейский с Рублевки» и «Отель Элеон», госпитализировали в Москве после столкновения со столбом. Об этом она сообщила в личном блоге.

Произошло все в ее день рождения, актриса задумалась о жизни и не заметила препятствие. Она ударилась головой и получила ушиб. Прибывшие на вызов медики осмотрели Виноградову и приняли решение доставить ее в больницу. По ее словам, из-за травмы она провела полдня в Склифе.

«Шутки в сторону! Сегодня самый странный день. Сегодня я встретила свой фонарный столб и полдня провела в Склифе. На лбу останется шрам от этой встречи, в остальном всё прекрасно, а местами даже очень смешно. Подробности читайте в моих мемуарах!» — написала Виноградова.

Telegram/Vinogradio/sashavinogradio

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