«Укольчик в попу»: какие процедуры делает певец Шура перед выходом на сцену

Певец Шура делает уколы с витаминами и обращается к фониатру перед концертами

Певец Шура (настоящее имя Александр Медведев — Прим. ред.) в интервью 5-tv.ru рассказал, как готовит голос к выступлениям. По собственным словам, у артиста есть личный фониатр, которая заботится о его связках. И даже если специалист не может лично проконтролировать состояние исполнителя, она нанимает коллегу, которому можно доверять.

«Она же уехала на отдых позавчера. Да, конечно, если она не летает в какой-то город со мной, она в этом городе находит человека, который приходит ко мне и делает все процедуры», — поделился артист.

Шура уточнил, что перед выходом на сцену ему необходим витаминный заряд — его он получает с помощью специальных инъекций. От сладкого, в отличие от некоторых коллег, певец не отказывается, считает, что немножко побаловать себя можно всегда. Кроме того, в его арсенале есть определенные процедуры, необходимые для голосового аппарата — особые составы, которыми увлажняется горло.

«Укольчик мы делаем в попу один раз только, аскорбинку, остальное льем в горло», — заключил он.

Ранее в интервью 5-tv.ru Шура назвал главным источником вдохновения любовь зрителей и их реакцию на выступления. По его словам, никакие материальные ценности не заменят эмоции от публики.

Артист отметил, что не считает плохую погоду помехой для концертов. Во время его выступления в Лужниках начался сильный дождь, но Шура подчеркнул, что главное — присутствие зрителей и их поддержка. Он назвал аплодисменты и узнавание на улице самой ценной наградой. По его мнению, эту связь с публикой не купить за деньги, и именно она остается главным смыслом работы любого артиста.

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