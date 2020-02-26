Совфед одобрил законопроект о бесплатном питании школьников младших классов
Принятие документа позволит обеспечить учащихся горячими обедами.
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Фото, видео: www.globallookpress.com /Viktor Pogontsev, 5-tv.ru
Совет Федерации одобрил законопроект об обеспечении школьников младших классов бесплатным горячим питанием, передает РИА Новости. Документ закрепляет принципы организации здорового рациона и качественного питания учащихся с 1 сентября 2020 года с учетом переходного периода до 1 сентября 2023 года.
Ранее президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил, что все школьники начальных классов в стране смогут получать бесплатные горячие обеды. Авторами поправок выступили спикеры обеих палат парламента Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, а также лидеры всех парламентских фракций.
По словам председателя аграрного комитета Совфеда Алексея Майорова, сенаторы направили запросы в регионы России об оборудования школьных столовых и налаженной с учебными заведениями системы снабжения и качества продуктов.
Ранее 5-tv.ru писал, что в России предложили уголовно наказывать за насилие над учителем.
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