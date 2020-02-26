Аборт, выкидыши и измена. Через что прошла бывшая жена Андриса Лиепы?

Как часто успех на сцене оборачивается неудачами в личной жизни. История артистки балета Людмилы Семеняки тому подтверждение. Некогда прима Большого театра, она блистала в дуэтах с самыми знаменитыми танцовщиками мира, но семейное счастье не складывалось.

Сейчас Людмиле Ивановне 68 лет, и она уже спокойно говорит о прошлом. В программе Бориса Корчевникова она поведала печальную историю первого брака, в котором не только пережила аборт, но и измену любимого человека.

Первым мужем балерины стал танцовщик Михаил Лавровский. Его мать, по словам Людмилы, была против того, чтобы молодая семья заводила детей, и беременность пришлось прервать. Сегодня наша героиня сожалеет об этом, она уверена, что бог наказал ее за это — мужа увела подруга.

«Я совершила этот проступок перед Богом, как делали и другие балерины. Дальше все было отдано только творчеству. Супруг, как порядочный человек, должен был остаться со мной, но не сделал этого. Он ушел к моей подруге — прекрасной танцовщице», — рассказала Людмила Семеняка.

На дружбе с разлучницей был поставлен крест, а сама Людмила долгое время оставалась одна, так как по-прежнему любила мужа, и даже не могла помыслить свою жизнь с кем-то другим. При этом бывшие супруги продолжали танцевать вместе, их разлад не стал причиной срыва ни одного спектакля.

РИА Новости /Александр Макаров

Жизнь, по словам Людмилы, отплатила коварной подруге той же монетой — ее счастье было недолгим, вскоре ее не стало. А Людмила наконец встретила свою вторую любовь — сына знаменитого танцовщика, Андриса Лиепу. Этот союз, по ее словам, был страстным, но не до конца искренним. Замуж за Андриса она не хотела, но пошла, он настаивал.

«Это абсолютно театральная история. У нас была страсть, влюбленность, но не обошлось и без расчета. Я очень помогала ему. Настоящая искренность у нас была на сцене, но нам не удалось стать друзьями», — признается спустя много лет балерина.

Брак продлился год, а прожили под одной крышей они еще пару лет. За это время у Людмилы дважды была беременность, но обе закончились потерей ребенка и тяжелой болезнью, когда она была на краю жизни и смерти.

«Когда мы расстались с Андрисом, я думала, что Господь наказал меня за аборт в первом браке», — с горечью говорит балерина.

РИА Новости /Виталий Белоусов

Однако счастье все же улыбнулось Людмиле. В 36 лет она встретила мужчину своей мечты. И теперь тщательно оберегает свою семью, не раскрывая даже имя своего избранника. В третьем браке она наконец стала мамой — ее сыну Ивану в 2020 году исполняется 32 года.

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