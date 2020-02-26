Стало известно, чем занимается вдова Владислава Галкина после его смерти

Российский актер, заслуженный артист РФ Владислав Галкин ушел из жизни 25 февраля 2010 года в возрасте 38 лет. По словам звезды сериала «Дальнобойщики», его последней настоящей любовью была актриса Дарья Михайлова, ставшая его четвертой женой.

Известно, что ради Михайловой популярный артист оставил свои вредные привычки — постоянные загулы и тягу к алкоголю. Вот только изменения оказались не долгосрочными. Спустя несколько лет совместной жизни знаменитость закрутил очередной роман. Узнав об этом, его супруга решила с ним расстаться. Но развод так и не состоялся — Владислава Галкина не стало за десять дней до назначенной даты.

Долгое время после смерти Владислава Галкина о его супруге ничего не было известно. Однако кое-что о Дарье Михайловой все-таки удалось выяснить. Например, недавно артистка сыграла главную роль в моноспектакле по пьесе Елены Исаевой «Тюремный психолог». В этой постановке вдова актера выступила еще и в качестве режиссера-постановщика, пишет Тeleprogramma.pro.

Известно также, что Дарья Михайлова в настоящий момент является руководителем актерской мастерской в Институте современного искусства. Удалось ли актрисе наладить личную жизнь после смерти знаменитого супруга, остается загадкой.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о подробностях личной жизни Владислава Галкина.