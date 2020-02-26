Верка Сердючка считает, что Украину наказали на «Евровидении-2018» за Россию
Украинский певец получил на конкурсе в Лиссабоне низкие баллы из-за того, что годом ранее на Евровидение в Киев отказалась ехать Россия, заявил Андрей Данилко.
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Фото, видео: Instagram @v_serduchka, 5-tv.ru
На музыкальном конкурсе «Евровидение-2018» представитель Украины Melovin получил низкие баллы потому, страну специально наказали из-за скандала с Россией. Такое мнение высказал Андрей Данилко, известный под сценическим псевдонимом Верка Сердючка в интервью украинской радиостанции «Люкс ФМ».
«Что бы ни говорили за Melovin, ты вспомни, по зрительским голосованиям он седьмой, то есть он в десятке. Какое там жюри решает — мы это видим, не видим? Тем более еще был такой вариант, что специально наказали Украину, не дали ни одного балла, потому что был скандал с Россией, когда они не приехали и не было трансляции, это очень большие деньги», — заявил Данилко.
По словам шоумена, тогда и на Melovin, и на него самого вылилось такое количество гадостей, что ему пришлось лично давать конкурсанту успокоительное, чтобы он мог выступить в финале.
В 2018 году представлявший Украину Константин Бочаров, выступающий под именем Melovin, занял на «Евровидении» в Лиссабоне 17 место. Годом ранее на в 2017 Россия не участвовала в европейском песенном конкурсе, который проходил в Киеве из-за запрета въезда на территорию Украины российской участнице Юлии Самойловой.
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