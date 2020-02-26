Уитни Хьюстон поехала в посмертное турне. В виде голограммы
Ожившая певица теперь путешествует по Европе. Первый концерт прошел в Англии.
Фото: globallookpress.com / Rudi Keuntje
Великая Уитни Хьюстон, трагически погибшая восемь лет назад, возвращается на сцену в виде голограммы. Как сообщает издание Mirror, в британском городе Шеффилд уже стартовал долгожданный тур певицы с лучшими хитами.
Над объемным лазерным изображением дивы работали несколько лет. Теперь Уитни предстает перед публикой во всей красе, меняет сценические костюмы и танцует. Интересно, что в туре ее сопровождает труппа артистов кордебалета, которая выходит на сцену вместе с певицей.
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Тур голографической Уитни пройдет в странах Европы, после этого организаторы обещают отвезти свою уникальную разработку в США.
А вот в России решили отказаться от воссоздания умерших кумиров поколения. Как писал 5-tv.ru, голограмму Виктора Цоя не станут выводить на экран во время концерта «Кино» 30 лет спустя», который пройдет в Москве и Петербурге осенью 2020 года.
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