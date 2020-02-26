Уитни Хьюстон поехала в посмертное турне. В виде голограммы

Великая Уитни Хьюстон, трагически погибшая восемь лет назад, возвращается на сцену в виде голограммы. Как сообщает издание Mirror, в британском городе Шеффилд уже стартовал долгожданный тур певицы с лучшими хитами.

Над объемным лазерным изображением дивы работали несколько лет. Теперь Уитни предстает перед публикой во всей красе, меняет сценические костюмы и танцует. Интересно, что в туре ее сопровождает труппа артистов кордебалета, которая выходит на сцену вместе с певицей.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Whitney And Mariah Fanpage (@whitriah) 25 Фев 2020 в 11:52 PST

Тур голографической Уитни пройдет в странах Европы, после этого организаторы обещают отвезти свою уникальную разработку в США.

А вот в России решили отказаться от воссоздания умерших кумиров поколения. Как писал 5-tv.ru, голограмму Виктора Цоя не станут выводить на экран во время концерта «Кино» 30 лет спустя», который пройдет в Москве и Петербурге осенью 2020 года.