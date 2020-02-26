Под Владимиром полицейские накрыли подпольную нарколабораторию

Подпольную нарколабораторию накрыли полицейские во Владимирской области в ходе крупномасштабной операции, сообщил министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев.

Силовики задержали четырех граждан Украины, занимавшихся изготовлением запрещенных веществ, и шестерых курьеров, развозивших наркотики по регионам.

Лаборатория по изготовлению зелья располагалась на цокольном этаже одного из домов в Александровском районе Владимирской области. На месте было изъято 368 килограммов наркотика и порядка двух тонн прекурсоров.

Позднее оперативниками в лесном массиве неподалеку был обнаружен тайник, где было спрятано более 30 килограммов запрещенных веществ.

«В одном из расположенных поблизости гаражей соучастники хранили 197 канистр объемом 40 литров каждая, наполненных наркосодержащей жидкостью. Как показала экспертиза, общая масса сухого остатка наркотического средства, находившегося в растворенном виде в канистрах, после высушивания до постоянной величины составила 578 килограммов», — говорится в сообщении.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовные дела по соответствующим статьям уголовного кодекса.