Юрий Лоза высмеял популярность Александра Петрова

Популярность актера Александра Петрова не дает покоя Юрию Лозе. Известный своей критикой в сторону медийных персон — от Шнурова до The Rolling Stones — музыкант объяснил, почему молодым начинающим актерам так трудно пробиться в мире отечественного кинематографа. По его мнению, виной тому чрезмерная любовь к Петрову режиссеров и продюсеров.

По словам Лозы, толпы молодых людей стремятся каждый год в театральные вузы, потом обивают пороги киностудий и театров в поиске работы по профессии, но все тщетно. Как бы ни старались юные дарования, все роли в ведущих картинах страны уже расписаны.

«Наивные, они все еще верят в чудо, которого не бывает. Я где-то видел анонс помпезных кинопроектов, которые будут сняты в ближайшее время — это „Отелло“, „Геракл“, „Гулливер“, „Илья Муромец“ и „Лев Яшин“, — и на все эти главные роли уже утвержден Александр Петров», — иронично написал Лоза в Facebook.

Актер Александр Петров действительно активно снимается в фильмах и сериалах. Зрителю он известен по таким работам как «Полицейский с Рублевки», «Звоните ДиКаприо», «Притяжение», «Лед» и «Лед-2», трилогия «Гоголь». Кроме того, он играет в ведущих постановках театра имени Ермоловой. В 2020 году на экраны выйдет еще одна масштабная картина «Стрельцов», где Петров сыграет советского футболиста Эдуарда Стрельцова.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что фильм Жоры Крыжовникова «Лед-2», одну из главных ролей в котором сыграл Александр Петров, собрал в российском прокате более миллиарда рублей менее чем за две недели.