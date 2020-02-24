«Лед 2» собрал в прокате более одного миллиарда рублей
Фильм Жоры Крыжовникова вышел на экраны 14 февраля. Уже в день премьеры он заработал более 193 миллионов рублей.
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Фото, видео: YouTube / SonyPicturesRU
Фильм «Лед 2» режиссера Жоры Крыжовникова собрал в российском прокате более одного миллиарда рублей. Об этом свидетельствуют данные ЕАИС, обнародованные на сайте Фонда кино.
Драма вышла на экраны в День всех влюбленных — 14 февраля — и сразу полюбилась зрителям. В первый же день кинокартина заработала 193 миллиона рублей, а за первые выходные прибыль пополнилась на 578 миллионов.
Лента вызвала массу восторженных отзывов. Вместе с главными героями фильма, роли которых исполнили Александр Петров, Аглая Тарасова и Мария Аронова, публика переживала, улыбалась и с трепетом наблюдала за тем, как актер вживается в роль отца и воспитывает свою дочь с самых пеленок. Эмоции зрителей зашкаливали. Актерская игра заслужила море комплиментов.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в интернете появился официальный саундтрек к фильму «Лед 2» с Александром Петровым.
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