Российская теннисистка Мария Шарапова заявила о завершении карьеры.

«Теннис — я говорю прощай!» — написала спортсменка в своей колонке в издании Vanity Fair.

Мария посвятила главному спорту своей жизни 28 лет, приняв участие в пяти турнирах Большого шлема. В записанном ею видеообращении она постаралась объяснить свое решение фанатам, рассказав им детали своего пути с самого начала.

«Я никогда не чувствовала превосходства над другими игроками. Речь шла о том, что я чувствовала себя на грани падения с обрыва, поэтому я постоянно возвращалась на корт, чтобы понять, как продолжать вылезать наверх», — заявила Шарапова.

В завершение она добавила, что «оглядываясь назад поняла, что теннис был ее горой». И теперь она должна выбрать для себя другую вершину, на которую она также сможет высоко забраться.

«Теннис показал мне мир — и он показал мне, из чего я сделана. Это то, как я проверять себя и как я измерять уровень своих возможностей. И поэтому, что бы я ни выбрала для своей следующей главы, моей следующей горы, я все еще буду бороться. Я все еще буду лезть вверх. Я все еще буду расти!» — завершила свою прощальную речь теннисистка.

К слову, возможно ее следующей горой может стать счастливая семейная жизнь. Как рассказывал 5-tv.ru, Мария Шарапова намекнула на скорую свадьбу с другом принца Гарри.