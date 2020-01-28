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  4. Фото: Мария Шарапова намекнула на скорую свадьбу с другом принца Гарри

Фото: Мария Шарапова намекнула на скорую свадьбу с другом принца Гарри

, 17:18 | Василий Заика 1 521

Российская теннисистка «засветила» в сторис аккаунта в Instagram кольцо с бриллиантом.

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Фото, видео: Instagram @gilkesa, @mariasharapova

Российская теннисистка Мария Шарапова намекнула подписчикам на возможную скорую свадьбу с другом принца Гарри — британским миллионером Александром Гилксом. 32-летняя спортсменка на своей странице в Instagram в разделе сторис выложила фото кольца с внушительным бриллиантом.

При этом, Мария Шарапова никак не прокомментировала появление на пальце ювелирного изделия.

Instagram @mariasharapova

Теннисистка впервые представила общественности своего бойфренда в конце апреля 2019 года. Тогда спортсменка выложила в сеть совместное фото с Александром Гилксом. Миллионер родился в Лондоне в 1979 году. Интерес к русской культуре ему передался от матери, которая долгое время работала в Оксфордском университете на кафедре русского языка и Восточной Европы.

Русский язык Александр выучил в Бристольском университете. Он также свободно говорит по-французски и по-испански. Прошлой зимой друг принца Гарри вместе с Марией Шараповой посетил Петербург. Теннисистка сводила возлюбленного в Мариинский театр и в Эрмитаж.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Шарапова снялась в сериале с Уизерспун и Эннистон. Спортсменка сыграла роль в одном из эпизодов «Утреннего шоу».

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