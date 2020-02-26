Тренер спортивной школы ЦСКА сильно избил 11-летнего ученика

Тренер спортивной школы олимпийского резерва ЦСКА сильно избил одного из учеников. Как стало известно 5-tv.ru, ребенку потребовалась помощь врачей.

От действий наставника пострадал 11-летний мальчик. В больницу его доставили с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга.

По информации 5-tv.ru, наставник и прежде бил ребенка. Один раз даже во время командного турнира.

Сейчас полиция проводит проверку по факту инцидента. Устанавливаются все обстоятельства.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео с хоккейным тренером, избивающим юных спортсменов. Одного мальчика он несколько раз ударил клюшкой по голове, а затем бросил на лед. В соцсетях писали, что агрессию проявил тренер команды «Авангард-Олимпиец». После этого в жестоком обращении с детьми заподозрили еще одного тренера данной команды.