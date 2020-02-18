Еще одного тренера «Авангарда» подозревают в жестоком обращении с детьми
В соцсетях появилось видео, на котором предположительно бывший наставник звезды НХЛ Никиты Кучерова избивает подопечных клюшкой.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Dirk Shadd; Telegram @sports_centre
Еще одного наставника детской хоккейной академии омского «Авангарда» в Подмосковье заподозрили в жестоком обращении с подопечными. Об этом сообщает портал Sport24.ru. На этот раз речь, предположительно, идет о старшем сотруднике филиала в Балашихе — заслуженном тренере России Геннадии Курдине.
По данным издания, на грубую методику работы с детьми пожаловались их родители, которые потребовали отстранить тренера. Сам Курдин подтвердил, что на него могли написать жалобу, но указал, что по-прежнему работает в должности.
«Некоторым родителям не понравилось, что где-то подготовка детей слишком жесткая. Они написали жалобу. Идет какое-то разбирательство, но никто меня не отстранял!» — сказал наставник.
По его словам, составить компромат на детского тренера не составляет труда, поскольку эта работа сопряжена с жесткостью и проходит под присмотром видеокамер.
«Два-три месяца поснимать, и можно такую нарезку сделать, что любой тренер на ней зверем будет. Я это не скрываю. Так что я работаю и надеюсь, что буду и дальше работать», — заявил Курдин, сообщил он Sport24.ru.
Тренер известен тем, что воспитал многих именитых хоккеистов, включая игроков НХЛ — нападающего «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиту Кучерову и нападающего «Нью-Джерси Девилз» Никиту Гусева.
Ранее 5-tv.ru писал, что тренера детской хоккейной команды «Авангард-Олимпиец» в Балашихе Игоря Николаева обвинили в избиении клюшкой юного игрока после публикации скандального видео. Хоккейная академия уволила его с занимаемой должности.
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