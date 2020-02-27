«Я их отродясь не ела!» — Михалкова в шоке от результатов медицинского теста
Дочь российского режиссера рассказала фанатам забавную историю в социальной сети.
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Фото, видео: Instagram @anikiti4na
Российская актриса Анна Михалкова поделилась откровенной историей с подписчиками в Instagram. Звезда решила сдать кровь на определенный тест, который выявляет пищевую аллергию.
Знаменитость призналась, что обратилась к медикам, чтобы узнать, вдруг она употребляет в пищу продукты, которые мешают ее организму сбросить лишний вес. Результаты для Анны оказались шокирующими.
«Из всего перечня продуктов на трех листах в красной колонке оказался только один… мидии!!! МИДИИ, Карл!!! Я их отродясь не ела! Не ем! И вряд ли буду есть! Все остальное, ****, мой родной организм принимает на ура! Пришлось в очередной раз согласиться: „я люблю себя и такой“!!!» — написала звезда.
Поклонников рассмешила данная история, однако они напомнили Анне, чтобы выглядит она потрясающе и ей не стоит беспокоиться по поводу внешнего вида.
«Анна, Вы сейчас выглядите замечательно»;
«Анна, вы прекрасны!»;
«Какой лишний вес?! Вы очень гармоничны!!!»;
«Вы и так красивая, главное любить себя», — написали фолловеры.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Анна Михалкова «закусила» статуэткой «Золотого орла».
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