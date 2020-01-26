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Анна Михалкова «закусила» статуэткой «Золотого орла»

, 6:11 | Сергей Зеленский 56

Старшая дочь режиссера Никиты Михалкова получила приз за роль в сериале «Шторм» Бориса Хлебникова.

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Фото, видео: Instagram @anikiti4na

Заслуженная артистка РФ Анна Михалкова получила «Золотого орла» как «лучшая актриса на телевидении» за сериал «Шторм» Бориса Хлебникова и сделал шутливые снимки со статуэткой.

Для церемонии вручения престижной награды 45-летняя дочь легендарного режиссера Никиты Михалкова выбрала очаровательное платье бежевого цвета, покрытое пайетками.

После получения приза Анна сделал вид, что как будто надкусывает верхушку «Золотого орла».

Instagram @anikiti4na

Поклонники Михалковой оставили под снимками исключительно восторженные отзывы.

«Какая же вы красивая. Поздравляем с заслуженной наградой», — написал один из них.

«Анна, вы шикарно сыграли в „Шторме“. Невероятно сложная роль», — отметил другой.

«Этот сериал и вы в нем — шикарны! Спасибо!» — добавил третий.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что народная артистка СССР Алиса Фрейндлих, известная по фильмам «Служебный роман» и «Д’Артаньян и три мушкетера», получила почетную награду «Золотой орел» за вклад в российский кинематограф. Приз звезде театра и кино вручил режиссер Никита Михалков.

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