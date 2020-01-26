Анна Михалкова «закусила» статуэткой «Золотого орла»

Заслуженная артистка РФ Анна Михалкова получила «Золотого орла» как «лучшая актриса на телевидении» за сериал «Шторм» Бориса Хлебникова и сделал шутливые снимки со статуэткой.
Для церемонии вручения престижной награды 45-летняя дочь легендарного режиссера Никиты Михалкова выбрала очаровательное платье бежевого цвета, покрытое пайетками.
После получения приза Анна сделал вид, что как будто надкусывает верхушку «Золотого орла».
Поклонники Михалковой оставили под снимками исключительно восторженные отзывы.
«Какая же вы красивая. Поздравляем с заслуженной наградой», — написал один из них.
«Анна, вы шикарно сыграли в „Шторме“. Невероятно сложная роль», — отметил другой.
«Этот сериал и вы в нем — шикарны! Спасибо!» — добавил третий.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что народная артистка СССР Алиса Фрейндлих, известная по фильмам «Служебный роман» и «Д’Артаньян и три мушкетера», получила почетную награду «Золотой орел» за вклад в российский кинематограф. Приз звезде театра и кино вручил режиссер Никита Михалков.