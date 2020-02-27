Пострадавший при взрыве газа в Элисте находится в реанимации

Взрыв газа произошел на восьмом этаже девятиэтажного дома в Элисте, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу республиканского МВД. В ведомстве добавили, что жильцов эвакуировали в школу и детский сад, которые располагаются неподалеку от места ЧП. Всего эвакуированы 120 человек. Также сообщается, что рядом с местом происшествия организован штаб.

В пресс-службе Минздрава Калмыкии сообщили, что в результате инцидента один из жильцов дома получил ожог 50% тела. Он госпитализирован в республиканскую больницу. Медики проводят все необходимые процедуры, пострадавший находится в реанимации под постоянным наблюдением.

Также по предварительной информации, при взрыве газа в жилом девятиэтажном доме в Элисте повреждены три квартиры. Исполняющий обязанности главы администрации города Элиста Дмитрий Трапезников уточнил, что в данный момент комиссия обследует здание, после чего будет проведено заседание штаба ликвидации ЧП.

Ранее 5-tv.ru писал, что взрыв газа произошел в многоквартирном доме в Элисте, один человек пострадал.