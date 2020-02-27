Пострадавший при взрыве газа в Элисте находится в реанимации
Хлопок произошел в многоквартирном девятиэтажном доме. В результате ЧП оказались повреждены три квартиры.
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Фото, видео: РИА Новости / Наталья Селиверстова, ВКонтакте @riakalm
Взрыв газа произошел на восьмом этаже девятиэтажного дома в Элисте, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу республиканского МВД. В ведомстве добавили, что жильцов эвакуировали в школу и детский сад, которые располагаются неподалеку от места ЧП. Всего эвакуированы 120 человек. Также сообщается, что рядом с местом происшествия организован штаб.
В пресс-службе Минздрава Калмыкии сообщили, что в результате инцидента один из жильцов дома получил ожог 50% тела. Он госпитализирован в республиканскую больницу. Медики проводят все необходимые процедуры, пострадавший находится в реанимации под постоянным наблюдением.
Также по предварительной информации, при взрыве газа в жилом девятиэтажном доме в Элисте повреждены три квартиры. Исполняющий обязанности главы администрации города Элиста Дмитрий Трапезников уточнил, что в данный момент комиссия обследует здание, после чего будет проведено заседание штаба ликвидации ЧП.
Ранее 5-tv.ru писал, что взрыв газа произошел в многоквартирном доме в Элисте, один человек пострадал.
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