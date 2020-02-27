Троих медвежат подкинули в собачий питомник в Иркутске

В Иркутске к собачьему питомнику подкинули троих медвежат. Такой «сюрприз» удивил даже опытных сотрудников. Увидев у порога картонную коробку, они подумали, что им в очередной раз подбросили щенков или котят.

Выяснилось, что подкидышам не больше пяти недель от роду, они едва умеют ходить. Медвежата очень замерзли и проголодались. Сколько времени им пришлось провести в коробке без еды и воды, где их мать и как вообще детеныши оказались в руках людей — пока неизвестно.

Медвежат приняли в питомник, выхаживают, откармливают. В приюте животные проведут около года. Следующей зимой они должны впасть в спячку, а весной подросших и окрепших медведей выпустят на волю.

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