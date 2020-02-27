МЧС оценит риск обрушения дома в Элисте, пострадавшего при взрыве газа

Специалисты МЧС детально обследуют состояние многоквартирного девятиэтажного дома в Элисте после взрыва газа. Об этом сообщил врио начальника ГУ МЧС России по Республике Калмыкия Василий Бандюков.

Спасатели предварительно осмотрели здание и не выявили существенных нарушений. Деятельную проверку и оценку риска обрушения проведут с помощью аппаратно-программного диагностического комплекса «Стрела-П», который прибудет из Ростовской области.

Накануне региональные власти провели заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. Члены комиссии предположили, что в доме может быть нарушена целостность несущих конструкций. По итогам заседания участники приняли решение о введении режима ЧС муниципального уровня.

Взрыв газа произошел на восьмом этаже девятиэтажного здания вечером 26 февраля. 120 жителей дома эвакуировали в ближайшую школу и детский сад. Один из жильцов получил ожог 50% тела. Он находится в реанимационном отделении республиканской больницы. На месте ЧП ведутся аварийно-спасательные работы.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео и фото последствий взрыва газа в многоквартирном доме в Элисте.