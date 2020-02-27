Видео и фото последствий взрыва газа в многоквартирном доме в Элисте
Хлопок произошел в девятиэтажном здании. В результате ЧП оказались повреждены три квартиры. Один человек с ожогами находится в реанимации.
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Фото, видео: Instagram @permanentelista
Жительница многоквартирного дома в Элисте, в котором произошел взрыв газа, выложила фото и видео с места происшествия на своей странице в Instagram.
На опубликованных кадрах видно, как в нескольких квартирах на восьмом этаже девятиэтажного дома, где произошел взрыв, выбиты стекла, а также нарушена целостность конструкций. На месте работают пожарные и спасатели МЧС.
По официальным данным, взрыв газа произошел в многоквартирном доме в Элисте в Калмыкии около 22 часов по местному времени в среду, 26 февраля. В результате ЧП пострадал один человек. С ожогами его направили в реанимационное отделение больницы. Сейчас на месте ведутся аварийно-спасательные работы. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Более ста человек из дома эвакуированы в соседние школу и детский сад.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что пострадавший при взрыве газа в Элисте находится в реанимации.
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