ВКонтакте объявила о старте приема заявок на участие в VK Fellowship

ВКонтакте открыла прием заявок на третий набор VK Fellowship.

Лауреатами стипендиальной программы могут стать не только преподаватели, которые создали и используют собственный курс по информатике или программированию, но и авторы онлайн-курсов, не работающие в образовательных учреждениях. Стаж, равно как и возраст, не имеют значения.

Единственное ограничение — территориальное: кандидат на участие в VK Fellowship должен быть не из Москвы или Санкт-Петербурга. Стипендиальная программа от ВКонтакте специально рассчитана на поддержку учителей, развивающих IT-образование в регионах Российской Федерации.

Лауреатами станут 15 человек, которые получат денежные гранты в размере 120 тысяч рублей. Также победители примут участие в двух выездных образовательных сессиях для обмена наработками и опытом друг с другом. Срок подачи заявок — до 27 марта 2020 года включительно. Итоги будут подведены и опубликованы в сообществе VK Education не позднее 26 апреля.

Ранее 5-tv.ru рассказал о конкурсе на лучший трейлер к несуществующему фильму.