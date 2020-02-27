Врачи рассказали, какие продукты могут унять головную боль

Медики рассказали о продуктах, которые могут уменьшить головную и некоторые другие кратковременные и даже хронические боли без применения химических лекарственных препаратов.

Такими свойствами обладают, например, имбирь и куркума. В индийской медицине их много веков используют как эффективное болеутоляющее средство. В составе обоих растений содержится антиоксидант, защищающий организм от повреждающих клетки и ткани свободных радикалов. Эти специи используют в лечении расстройства пищеварения и даже язвы.

Предотвратить приступ головной боли способны миндальные орехи и кешью. Содержащиеся в них вещества расслабляют кровеносные сосуды.

В составе жгучих перцев чили содержится капсаицин. Это главное действующее вещество не только раздражать и вызывать боль, но и снижать ее.

При расстройстве пищеварения, а также при болях в суставах может помочь вишня и темная черешня. Они оказывают спазмолитическое воздействие. Кроме того, черешня помогает восстановить силы после бега.

Всем известно, что листья алоэ помогают избавиться от воспалений на коже. Однако сок этого растения способен значительно уменьшить раздражение и боль при многих желудочно-кишечных заболеваниях. Только следует помнить, что при приеме внутрь его обязательно нужно разбавлять водой.

Компресс с экстрактом из листьев базилика хорошо снимает отек при ревматоидном артрите, а корица обладает сильным противовоспалительным и противогрибковым действием.

Но самым мощным природным болеутоляющим, по мнению врачей, является чеснок. Действие содержащихся в нем химических веществ сравнимо с действием ибупрофена.

При всем при этом, не следует забывать: то, что лечит одно, может нанести вред другому. Поэтому прежде чем употреблять перечисленные продукты, особенно в больших количествах, нужно обязательно проконсультироваться с врачом.

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