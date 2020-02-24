Названы продукты, вызывающие бессонницу

Пять продуктов, мешающих нормальному здоровому сну, назвал немецкий врач-диетолог Хайдрун Шуберт. Советы специалиста опубликовало издание Focus Online.

По мнению специалиста, стоит воздержаться перед сном от приема солодки, так как в этом растении содержится глицирризин. Это вещество может спровоцировать повышение кровяного давления, что негативно скажется на засыпании.

Кроме того, не советует диетолог и есть перед сном салаты из свежих овощей. Они требуют особо тщательного переваривания, что мешает крепкому сну и не дает организму отдохнуть. Также неполезными для вечернего приема Шуберт назвал имбирь, чили и шоколад. Из напитков не рекомендуется пить чай и кофе. В целом же, по его мнению, было бы неплохо воздержаться от приема пищи по вечерам.

«Предлагаю отказаться от некоторых продуктов и, возможно, это поможет вам спать лучше. Еще вариант — попробовать, ради эксперимента, отказаться от приемов пищи после шести-восьми вечера», — сказал эксперт.

Ранее 5-tv.ru писал, как питаются Валерия, Алсу и другие знаменитости, чтобы оставаться в форме.