«Устрицы под шубой»: Надежда Михалкова пошутила над сестрой Анной

Надежда Михалкова подшутила над старшей сестрой Анной, возмущенной результатом теста на пищевую аллергию.

Старшая дочь знаменитого режиссера Никиты Михалкова пожаловалась накануне в своем аккаунте в Instagram, что с помощью дорогостоящего анализа надеялась выяснить, вдруг бороться с лишним весом ей мешают какие-то конкретные вредные для ее организма продукты, но в «стоп-листе» оказались только мидии. Актриса и телеведущая в своем эмоциональном посте восклицает, что отродясь не ела их, и теперь ей придется сдаться и полюбить себя такой, какая есть.

«Ань, как же ты будешь жить без мидии?! Ты же обычно ешь омлет с мидиями (это вообще склоняется?!) суп с томатами и мидиями и на ужин — мидии на гриле?! Да и как теперь Масленицу пережить — блины из мидий — это твой конек!» — пошутила над сестрой в комментариях Надежда.

«Да, Надь, я из еще люблю с чаем, вприкуску!» — мгновенно отреагировала на троллинг Анна.

Instagram @anikiti4na

Поклонники обеих сестер оценили шутки и предлагают свои варианты экзотических рецептов с мидиями и варианты замены им — такие, например, как мидии под шубой. Надежда тут же пообещала заменить их на новый год устрицами.

«Девочки, с юмором у вас все в порядке!»

«Аня, я обожаю тебя читать! Ты гений мини зарисовок из жизни!»

«Анна, вы прекрасны! И пусть мидии печалятся, что вам их есть нельзя!»

«Анна, и мы любим вас такой!» — пишут интернет-пользователи.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Анне Михалковой удалось похудеть на 20 килограммов.