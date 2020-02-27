«Устрицы под шубой»: Надежда Михалкова пошутила над сестрой Анной
Старшая дочь Никиты Михалкова возмущена результатом теста на пищевую аллергию: оказалось, что вредны для ее организма только мидии.
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Фото, видео: Instagram @anikiti4na
Надежда Михалкова подшутила над старшей сестрой Анной, возмущенной результатом теста на пищевую аллергию.
Старшая дочь знаменитого режиссера Никиты Михалкова пожаловалась накануне в своем аккаунте в Instagram, что с помощью дорогостоящего анализа надеялась выяснить, вдруг бороться с лишним весом ей мешают какие-то конкретные вредные для ее организма продукты, но в «стоп-листе» оказались только мидии. Актриса и телеведущая в своем эмоциональном посте восклицает, что отродясь не ела их, и теперь ей придется сдаться и полюбить себя такой, какая есть.
«Ань, как же ты будешь жить без мидии?! Ты же обычно ешь омлет с мидиями (это вообще склоняется?!) суп с томатами и мидиями и на ужин — мидии на гриле?! Да и как теперь Масленицу пережить — блины из мидий — это твой конек!» — пошутила над сестрой в комментариях Надежда.
«Да, Надь, я из еще люблю с чаем, вприкуску!» — мгновенно отреагировала на троллинг Анна.
Поклонники обеих сестер оценили шутки и предлагают свои варианты экзотических рецептов с мидиями и варианты замены им — такие, например, как мидии под шубой. Надежда тут же пообещала заменить их на новый год устрицами.
«Девочки, с юмором у вас все в порядке!»
«Аня, я обожаю тебя читать! Ты гений мини зарисовок из жизни!»
«Анна, вы прекрасны! И пусть мидии печалятся, что вам их есть нельзя!»
«Анна, и мы любим вас такой!» — пишут интернет-пользователи.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Анне Михалковой удалось похудеть на 20 килограммов.
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