Эксперты назвали российские регионы-лидеры по продаже спиртного

Центр исследований федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА) составил рейтинг российских регионов по легальным продажам спиртного в 2019 году, передает RT.

Так, наибольший объем крепких напитков реализовали в Сахалинской области — 11 литров спирта на душу населения. Второе место заняла Республика Коми — 10,6 литра, а третье — Магаданская область с показателем 10,5 литра. Помимо них в первой пятерке оказались Удмуртия (9,9 литра) и Московская область (9,7 литра).

Меньше всего спирта на душу населения — 0,09 литра — продали в Чеченской республике. Низкими показателями отметились Ингушетия (0,1 литра), Северная Осетия (0,5 литра), Дагестан (0,7 литра) и Кабардино-Балкария (0,8 литра).

Статистика отображает данные об объемах розничных продаж алкогольной продукции крепостью свыше 9%, а также пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи.

Как пояснил директор ЦИФРРА Вадим Дробиз, этот рейтинг можно назвать условным, поскольку многие российские граждане трудятся вахтовым методом и не относятся к постоянному населению того или иного субъекта РФ. Кроме того, высокий уровень легальных продаж в регионе говорит о том, что там реже покупают контрафакт, а не о том, что там больше пьют.

Ранее 5-tv.ru писал, что российские пивовары попросили ужесточить требования к составу пива.