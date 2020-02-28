Эксперты назвали российские регионы-лидеры по продаже спиртного
В каких субъектах РФ в 2019 году реализовали наибольшие объемы легального алкоголя.
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Фото, видео: www.globallookpress.com © imagebroker/Alfred Schauhuber
Центр исследований федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА) составил рейтинг российских регионов по легальным продажам спиртного в 2019 году, передает RT.
Так, наибольший объем крепких напитков реализовали в Сахалинской области — 11 литров спирта на душу населения. Второе место заняла Республика Коми — 10,6 литра, а третье — Магаданская область с показателем 10,5 литра. Помимо них в первой пятерке оказались Удмуртия (9,9 литра) и Московская область (9,7 литра).
Меньше всего спирта на душу населения — 0,09 литра — продали в Чеченской республике. Низкими показателями отметились Ингушетия (0,1 литра), Северная Осетия (0,5 литра), Дагестан (0,7 литра) и Кабардино-Балкария (0,8 литра).
Статистика отображает данные об объемах розничных продаж алкогольной продукции крепостью свыше 9%, а также пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи.
Как пояснил директор ЦИФРРА Вадим Дробиз, этот рейтинг можно назвать условным, поскольку многие российские граждане трудятся вахтовым методом и не относятся к постоянному населению того или иного субъекта РФ. Кроме того, высокий уровень легальных продаж в регионе говорит о том, что там реже покупают контрафакт, а не о том, что там больше пьют.
Ранее 5-tv.ru писал, что российские пивовары попросили ужесточить требования к составу пива.
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