Российские пивовары попросили ужесточить требования к составу пива

Союз российских пивоваров (СРП) попросил ужесточить требования к составу пива. Соответствующее письмо было направлено в Минфин, сообщает газета «Ведомости».

В СРП предложили откорректировать определение пива в новом техническом регламенте Евразийского экономического союза (ЕАЭС) «О безопасности алкогольной продукции», согласно которому до 50% солода, используемого при производстве пива, можно будет заменять зерном. Документ должен вступить в силу в январе 2021 года.

На данный момент в России действует более жесткая норма — заменить можно только 20% сырья. СРП просит закрепить ее в новом регламенте.

Союз обеспокоен возможным снижением качества пива. По их мнению, послабления приведут к нездоровой конкуренции. В результате производить пиво только из солода будет невыгодно, считают в СРП. Кроме того, потери могут понести и производители солода, спрос на него снизится, что приведет к сокращению производства.

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