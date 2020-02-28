Сахалинец изобрел «аэротакси» для рыбаков

Новый вид «такси для рыбаков» изобрел житель Сахалина. Местный житель прославился в сети, прибыв на рыбалку в село Охотское на параплане, передает портал Skr.su. Островитяне сняли необычного гостя на смартфоны, а он запечатлел их с высоты. Ярко-оранжевый парашют долго парил в небе над заснеженной гладью, а снизу его приветствовали десятки людей.

Сахалинские рыболовы отметили, что этот вид транспорта — отличная альтернатива «спасательному такси». С помощью параплана спецслужбы или частные организации могли бы оценивать ситуацию на водоемах и спасать попавших в беду граждан во время паводков и случаев отрыва льда. Кроме того, использование летательного аппарата сэкономило бы время в пути всем любителям зимней рыбалки.

Ранее 5-tv.ru писал, что самолет в Южно-Сахалинске повредил стойку шасси при маневрировании на взлете.