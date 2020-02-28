Россияне нарушили ПДД на 106 миллиардов рублей
Большая часть была выявлена с помощью камер автоматической фиксации.
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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Зураб Джавахадзе, 5-tv.ru
На 106 миллиардов рублей штрафов выписали в прошлом году российским нарушителям Правил дорожного движения (ПДД).
При этом оплачено на данный момент чуть больше половины — всего 68 миллиардов. Такие данные озвучили в ГИБДД. Число выписанных постановлений по сравнению с 2018 годом, выросло на 13 процентов.
К слову, большая часть нарушений была выявлена с помощью камер автоматической фиксации. Среди нарушителей были выявлены почти два миллиона пешеходов и триста тысяч нетрезвых водителей.
Как сообщал ранее 5-tv.ru, Минюст намерен пересмотреть раздел наказаний для нарушителей ПДД.
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