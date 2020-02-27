В Минюсте пересмотрят штрафы за нарушение ПДД в России

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Замглавы министерства Денис Новак отметил, что главная цель КоАП — не фискальная функция, а безопасность жизни и здоровья граждан.

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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Александр Казаков, 5-tv.ru

Минюст пересмотрит раздел наказаний для нарушителей правил дорожного движения (ПДД). По мнению заместителя министра юстиции Дениса Новака, резкое увеличение штрафов — не выход. Об этом Новак заявил во время очередного обсуждения нового административного Кодекса.

Блок ПДД разрабатывали в Министерстве внутренних дел (МВД), однако по мнению чиновника, главная цель КоАП — не фискальная функция, а безопасность жизни и здоровья граждан. Поэтому требует комплексного подхода.

Ранее опубликованный проект с новыми штрафами от трех до 50 тысяч рублей вызвал настоящий шквал критики.

К слову, среди водителей есть рекордсмены по количеству выписанных им штрафов за ПДД. Так, как рассказывал 5-tv.ru, задержанный недавно на Рублевке 34-летний водитель накопил две тысячи 126 нарушений.

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