Как будет оплачиваться выходной день для голосования по поправкам в Конституцию
Глава Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков рассказал, будет ли начисляться зарплата за 22 апреля, которое признали нерабочим днем.
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Глава Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков заявил, что день всероссийского голосования по поправкам к Конституции, будет оплачиваемым выходным. По его словам, тем сотрудникам, которые работают на окладе, не нужно будет брать 22 апреля за свой счет.
«С этой точки зрения это, конечно, оплачиваемый день, юридически — оплачиваемый, то есть никто не заставит брать этот день за свой счет», — пояснил Шмаков в беседе с РИА Новости.
Руководитель ФНПР добавил, что на тех, кто работает сдельно, данные правила не распространяются. 22 апреля для таких работников тоже будет выходным днем, однако заработная плата за него начисляться не будет.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Госдума поддержала поправку о проведении всероссийского голосования по изменениям в Конституцию 22 апреля.
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