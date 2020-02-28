Бывший вице-губернатор Воронежской области Юрченко избран президентом ВФЛА

Бывший вице-губернатор Воронежской области бизнесмен Евгений Юрченко избран президентом Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Об этом сообщает РИА Новости. Как отмечает агентство, за бизнесмена проголосовали 53 человека, против высказались семь, трое воздержались.

Выборы президиума ВФЛА прошли в Москве на внеочередной конференции. Согласно ранее опубликованному списку, Юрченко был единственным претендентом на пост главы федерации.

Министерство спорта приостановило государственную аккредитацию ВФЛА до 1 марта. Совместно с олимпийским комитетом России (ОКР) он рекомендовал Всероссийской федерации легкой атлетики рассмотреть вопрос сложения полномочий, включая полномочия всех членов президиума и провести внеочередную выборную конференцию ВФЛА. 3 февраля президиум организации сложил полномочия.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президиум Всероссийской федерации легкой атлетики подал в отставку и передал полномочия рабочей группе Олимпийского комитета России.