Президиум ВФЛА подал в отставку и передал полномочия рабочей группе ОКР

Президиум Всероссийской федерации легкой атлетики подал в отставку и передал полномочия рабочей группе Олимпийского комитета России. Это решение было принято на заседании организации. Внеочередная выборная конференция ВФЛА намечена на 28 февраля 2020 года.

Также решено, что рабочая группа ОКР будет взаимодействовать с World Athletics, AIU, рабочей группой World Athletics и другими международными организациями.

Перед началом заседания Президиума к его участникам обратился министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин, который отметил, что «кризис в российской легкой атлетике длится уже пять лет и всем очевидно, что он затянулся».

«Наша общая цель — оперативно нормализовать взаимодействие с World Athletics для восстановления членства», — подчеркнул глава ведомства.

Ранее в Минспорта РФ не исключили возможности лишения ВФЛА аккредитации.