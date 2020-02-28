НЛО увидела над перевалом Дятлова экстремалка из Липецка

С необъяснимыми явлениями и неопознанным летающим объектом встретилась путешествующая по Югре экстремалка из Липецка Александра Стрельцова. О случившемся сообщили члены группы «Поехавшая Стрельцова» в «ВКонтакте», внимательно следящие за приключениями девушки в Сибири.

Один из организаторов экстрим-тура по имени Сергей рассказал, что несколько дней с Сашей, которая несколько недель пытается выживать в тайге, не было связи. Забеспокоившись, он отправился в избушку, которая находится примерно в сотне километров от перевала Дятлова, выяснить, все ли в порядке. Оказалось, несколько дней там происходили странные вещи.

«У нее начала выходить из строя вся электроника, сначала перестал выдавать ток новый генератор, он работал с перебоями, а иногда работал, но электричество не выдавал, GoPro перестало включаться, но крайней точкой стало то что отказали оба спутниковых телефона. На протяжении двух ночей в окне были видны странные свечения, было похоже на проезжающие мимо автомобили», — рассказал Сергей.

Девушка говорит, что страха не ощущала, но чувствовала постоянную усталость — не сил не было даже сходить за водой на реку, которая находится в километре от избушки.

Сергей принял решение вывезти Сашу на базу Арбынья. Там путешественница отказывалась общаться с людьми и просила вернуть ее обратно в тайгу. Когда через несколько дней она все-таки решила рассказать о своих злоключениях и про свечение за окном, выяснилось, что всего за день до возвращения Александры на базу, группа туристов сняла на мобильный телефон НЛО которое кружило над Арбыньей.

Сейчас Стрельцова пока остается на базе. Ей выделили домик, и девушка пообещала нарисовать пару картин о событиях, которые пережила в тайге.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, исследователь тайны гибели туристов на перевале Дятлова в 1959 году обнаружил на старом снимке существо, похожее на снежного человека.