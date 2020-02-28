В России расширен перечень машин, попадающих под налог на роскошь

В России расширен перечень машин, облагаемых так называемым налогом на роскошь. В список Минпродторга добавлены некоторые не премиальные автомобили Chrysler, Jeep, Mazda, Honda и Subaru — всего более 1,3 тысячи моделей, стоимость три миллиона рублей и выше.

Как сообщает РИА Новости, общее число транспортных средств в ценовой категории от трех до пяти миллионов рублей составило 632 штуки, что на 54 больше, чем годом ранее; от пяти до десяти миллионов — 484 штуки, на 38 больше чем в прошлом году; от десяти до 15 миллионов — 100 штук (больше на три); дороже 15 миллионов рублей — 82 штуки, на девять больше, чем в 2019 году.

В Минпромторге подчеркнули, при расчетах учитывается не фактическая стоимость машины, а средняя, основанная на рекомендованных розничных ценах на базовые версии конкретного бренда, модели и года выпуска. Таким образом, владельцам автомобилей стоимостью от трех до пяти миллионов рублей и не старше года необходимо заплатить транспортный налог с коэффициентом 1,5, за автомобиль возрастом один-два года — уже 1,3, а за выпушенные два-три года назад коэффициент составляет 1,1. Более дорогие машины, облагаются двойным налогом, а модели дороже за 10 миллионов рублей тройным.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru глава Минпромторга Денис Мантуров разъяснил, кого коснется повышение транспортного налога на старые автомобили.