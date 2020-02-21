Мантуров объяснил, кого затронет повышение налога на старые автомобили

Повышение ставки транспортного налога на авто экологического класса Евро-3 и ниже не коснется личных автомобилей. Об этом сообщил глава Министерства промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

«Данная инициатива не затронет личные автомобили россиян. Так что простым автомобилистам беспокоиться не о чем», — цитирует министра ТАСС.

Руководитель ведомства добавил, что предложения по увеличению транспортного налога касаются только коммерческой техники, количество которой, по оценке Минпромторга, превышает три миллиона штук. Цель инициативы — сделать транспорт более экологичным.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в России может увеличиться транспортный налог на старые автомобили. Самой жесткой мерой может стать запрет на коммерческую эксплуатацию автомобилей самого низкого класса — то есть Евро-1 и Евро-0.