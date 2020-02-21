Мантуров объяснил, кого затронет повышение налога на старые автомобили
Глава Минпромторга РФ заявил, что автомобилистам не о чем беспокоиться.
Закрыть
Смотрите также:
Три женских имени, к которым мужчина тянется на подсознательном уровне
Чей ребенок? Стал известен результат ДНК-экспертизы Григорьева-Апполонова на отцовство
ТОП-4 пар по знаку зодиака, которые никогда не уживутся друг с другом
«Уже не в моде!» — Васильев дал урок по стилю 46-летней Марии Мироновой
Обладательницам каких имен крупно повезет в 2020 году?
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 17 по 23 февраля
Как отличить коронавирус от ОРВИ: три симптома опасной инфекции
«Копия отца»: Ирина Круг в День всех влюбленных показала повзрослевшего сына
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 18 февраля, для всех знаков зодиака
Звезда «Папиных дочек» в распахнутом плаще показала идеальную растяжку
Фото, видео: www.globallookpress.com / Konstantin Kokoshkin, Oliver Berg, MIT Russia, Marijan Murat, Oskar Eyb,
Повышение ставки транспортного налога на авто экологического класса Евро-3 и ниже не коснется личных автомобилей. Об этом сообщил глава Министерства промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.
«Данная инициатива не затронет личные автомобили россиян. Так что простым автомобилистам беспокоиться не о чем», — цитирует министра ТАСС.
Руководитель ведомства добавил, что предложения по увеличению транспортного налога касаются только коммерческой техники, количество которой, по оценке Минпромторга, превышает три миллиона штук. Цель инициативы — сделать транспорт более экологичным.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в России может увеличиться транспортный налог на старые автомобили. Самой жесткой мерой может стать запрет на коммерческую эксплуатацию автомобилей самого низкого класса — то есть Евро-1 и Евро-0.
Нашли ошибку?