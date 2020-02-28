Вконтакте объявила о запуске новой платформы для онлайн-торговли

ВКонтакте представила новую платформу для онлайн-торговли. Все инструменты, необходимые для организации продаж в соцсети, теперь собраны вместе, в «Магазине 2.0».

В одном окне доступны все настройки, в том числе оформление витрины и регион доставки — нужные функции больше не придется подключать по отдельности. Также добавились новые возможности: свойства товаров, удобное отслеживание статуса заказа и быстрый доступ к поддержке.

Для того, чтобы начать продавать товары ВКонтакте, достаточно включить обновленный «Магазин» в настройках, после чего администраторы увидят этот раздел в меню сообщества. В открывшемся окне можно указать свойства товара, в том числе цвет, материал и размер.

Все варианты будут показаны пользователям в одной карточке — больше не придется искать нужное, пролистывая весь список. В открывшемся окне покупатель может написать продавцу, открыть его мини-приложение или форму сбора заявок, перейти на внешний сайт или добавить понравившийся товар в корзину.

После того, как заказ будет оформлен, сообщество сможет связаться с пользователем напрямую для уточнения деталей. У тех, кто приобретает товары в «Магазине 2.0», в профиле появится раздел «Заказы». Он доступен как в мобильной, так и в десктопной версии ВКонтакте.

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