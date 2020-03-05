«Счастье есть!» — Галкин и Пугачева выложили трогательные семейные фото
Юморист рассказал поклонникам, как провел выходной в кругу семьи.
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Фото, видео: Instagram @maxgalkinru
Максим Галкин выложил в Instagram трогательное фото супруги Аллы Пугачевой с детьми. На снимке — Примадонна нежно обнимает Лизу и Гарри в тот момент, когда они занимаются своими делами.
«Хороший день дома», — подписал кадр юморист.
Несколько часов спустя домашний снимок в соцсети опубликовала и Пугачева. На нем она запечатлена без макияжа, обнимающей дочь.
«Счастье в надежных руках», — подписала Алла фотографию.
Пользователи сети, а также близкие друзья семьи в комментариях восхитились семейной идиллией. Один за другим они отмечали: Алла и Максим — прекрасная пара. Но с появлением детей они стали по-настоящему счастливы.
«Красивая, чудесная семья! Будьте счастливы!» — написала Юлия Проскурякова.
«Счастье — есть!»
«Талантливая и добрая семья! Здоровья вам!» — обращались к звездной семье фолловеры.
Как отмечает ФАН, Алла Пугачева и Максим Галкин женаты с 2011 года. Двойняшки Елизавета и Гарри Галкины появились на свет в 2013 году. Первыми о радостной новости узнали самые близкие люди Примадонны — ее дочь Кристина Орбакайте, подруга семьи Алина Редель и брат Максима Галкина Дмитрий. Малышей звездной паре родила суррогатная мать, однако это биологические дети Максима и Аллы.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что 6-летние дети Максима Галкина научились кататься на горных лыжах.
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