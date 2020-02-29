«Уже никто не виноват»: Муцениеце посвятила стихотворение разводу с Прилучным
Артисты объявили о разводе несколько дней назад.
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Фото, видео: Instagram @agataagata
Актриса Агата Муцениеце посвятила стихотворение разводу с Павлом Прилучным. Произведение она опубликовала на своей странице в Instagram.
«Когда-то, кто-то, где-то,
Нашел огромный ключ,
И им завел планету», – начинается довольно объемное стихотворение.
Далее Агата описывает процесс развития жизни в мире. С течением временем он становится привычным, а затем даже банальным. Однако на вечные вопросы людям найти ответы так и не удалось. В частности, разгадать формулу любви.
«Но я упорно буду ждать,
Что ты постигнешь мудрость эту.
Прошепчешь: «Любят вопреки».
Прости меня…
И ты прости...
И вновь сольются две руки
Из-за потери времени
Мы уже будем старики
Неважно, это пустяки…» – продолжила Муцениеце.
Далее она представила, как в старости ее лирические герои встретятся и отправятся вместе на прогулку. Они будут вспоминать свои прошлые поступки и ошибки, сожалея о потере времени.
«И кто-то нарисует с нас картину
Два силуэта, уходящие в закат.
И вместо слов, промолвит все молчание
Теперь уже никто не виноват…» – заключила актриса.
Как сообщал 5-tv.ru, Прилучный и Муцениеце объявили о разводе 24 февраля. Они оба назвали свою историю любви красивой.
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