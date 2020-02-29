«Уже никто не виноват»: Муцениеце посвятила стихотворение разводу с Прилучным

Актриса Агата Муцениеце посвятила стихотворение разводу с Павлом Прилучным. Произведение она опубликовала на своей странице в Instagram.

«Когда-то, кто-то, где-то,

Нашел огромный ключ,

И им завел планету», – начинается довольно объемное стихотворение.

Instagram @agataagata

Далее Агата описывает процесс развития жизни в мире. С течением временем он становится привычным, а затем даже банальным. Однако на вечные вопросы людям найти ответы так и не удалось. В частности, разгадать формулу любви.

«Но я упорно буду ждать,

Что ты постигнешь мудрость эту.

Прошепчешь: «Любят вопреки».

Прости меня…

И ты прости...

И вновь сольются две руки

Из-за потери времени

Мы уже будем старики

Неважно, это пустяки…» – продолжила Муцениеце.

Далее она представила, как в старости ее лирические герои встретятся и отправятся вместе на прогулку. Они будут вспоминать свои прошлые поступки и ошибки, сожалея о потере времени.

«И кто-то нарисует с нас картину

Два силуэта, уходящие в закат.

И вместо слов, промолвит все молчание

Теперь уже никто не виноват…» – заключила актриса.

Как сообщал 5-tv.ru, Прилучный и Муцениеце объявили о разводе 24 февраля. Они оба назвали свою историю любви красивой.