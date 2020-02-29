Российский хип-хоп-исполнитель 25-летний Элджей кардинально сменил имидж. Популярный рэпер избавился от своей «визитной карточки» — белых глазных линз.

Эксперты уверены — музыкант решил оставить склеральные мутно-белые линзы в прошлом из-за появившихся у него проблем со зрением. Специалисты заявляют, что глаза в таких «оправах» почти «не дышат», поэтому их следует носить не больше трех-четырех часов в сутки. Поклонники Элджея предположили, что на изменения во внешности исполнителя подвигла его супруга — блогер и телеведущая Настя Ивлеева.

«Вот, что Настюха с мужиком творит!» — заявил подписчик звезды.

Instagram @sayonaraboy

Элджей никак не прокомментировал свой новый образ и просто опубликовал в Instаgram несколько снимков, на которых позирует без линз. Реакция фанатов на изменения в имидже кумира была неоднозначной. Одним показалось, что их любимец навсегда лишился индивидуальности, другие, наоборот, были счастливы увидеть естественные красоту и обаяние рэпера.

«Боже, он снял линзы, помогите!»

«Теперь нет изюминки!..»

«Тебе без линз лучше!»

«У него красивые глаза», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Ивлееву и рэпера Элджея сравнили с Харли Квинн и Джокером.