«Что Настюха творит!» — рэпер Элджей избавился от белых линз
Фанаты подозревают, что артист мог почти на такой шаг из-за возникших проблем со зрением.
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Фото, видео: Instagram @sayonaraboy
Российский хип-хоп-исполнитель 25-летний Элджей кардинально сменил имидж. Популярный рэпер избавился от своей «визитной карточки» — белых глазных линз.
Эксперты уверены — музыкант решил оставить склеральные мутно-белые линзы в прошлом из-за появившихся у него проблем со зрением. Специалисты заявляют, что глаза в таких «оправах» почти «не дышат», поэтому их следует носить не больше трех-четырех часов в сутки. Поклонники Элджея предположили, что на изменения во внешности исполнителя подвигла его супруга — блогер и телеведущая Настя Ивлеева.
«Вот, что Настюха с мужиком творит!» — заявил подписчик звезды.
Элджей никак не прокомментировал свой новый образ и просто опубликовал в Instаgram несколько снимков, на которых позирует без линз. Реакция фанатов на изменения в имидже кумира была неоднозначной. Одним показалось, что их любимец навсегда лишился индивидуальности, другие, наоборот, были счастливы увидеть естественные красоту и обаяние рэпера.
«Боже, он снял линзы, помогите!»
«Теперь нет изюминки!..»
«Тебе без линз лучше!»
«У него красивые глаза», — написали фолловеры.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Ивлееву и рэпера Элджея сравнили с Харли Квинн и Джокером.
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