«Рожденные для Голливуда!» — Ивлееву и Элджея сравнили с Харли Квинн и Джокером
Звезды перекрасили волосы в яркие цвета и «зажгли» в Вене.
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Фото, видео: Instagram @nastyaivleeva
Телеведущая Настя Ивлеева и ее супруг рэпер Элджей проводят время в Вене. Влюбленная парочка незадолго до поездки решила поэкспериментировать со внешностью. Знаменитости перекрасили волосы в яркие цвета: 28-летняя Настя — в розовый, а ее 25-летний муж — в сиреневый.
Настя Ивлеева опубликовала в Instagram видео, в котором она вместе с супругом дерзко и энергично выходит из отеля. На кадрах звезда пританцовывает под зажигательную музыку в черной шубке, джинсах, соблазнительном топе и белых кроссовках.
Поклонники Насти Ивлеевой пришли в полный восторг от опубликованного видео. Фанаты осыпали парочку комплиментами с ног до головы. Пользователи соцсети сравнили молодых дерзких кумиров с популярными героями фильмов и комиксов. Всего за сутки ролик набрал более трех миллионов просмотров и около трех тысяч восхищенных комментариев.
«Рожденные для Голливуда!»
«Вы выглядите как Джокер и Харли Квинн!»
«Красивые и сумасшедшие»;
«Пара года, тысячелетия, века, мира, всего», — написали фолловеры.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Настя Ивлеева очаровала подписчиков фотосетом в черном платье.
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