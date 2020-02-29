Дрожали стекла: Видео с метеоритом, взорвавшимся в небе над Хорватией

Метеорит взорвался в небе над Хорватией. Страшный грохот жители страны услышали около 10:30 утра 28 февраля. Как отмечает РБК-Украина, болид сгорел на высоте 30 километров от Земли, однако ударная волна была настолько сильной, что, по словам жителей Загреба, в городе даже затряслись стекла.

Некоторым удалось увидеть необыкновенное зрелище вживую. Очевидцы опубликовали в социальные сети кадры, на которых в небе видна яркая вспышка. По мнению астрономов, запечатлеть взрыв метеорита могли также в близлежащих странах — в частности, в Италии.

Эксперты опасаются, что обломки метеорита могли упасть на Землю, а свидетели необычного зрелища связывают событие с високосным годом.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что астролог Василиса Володина рассказала о «волшебстве» високосного дня.