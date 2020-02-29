Блогер станцевал на вагоне поезда в метро Санкт-Петербурга

В сети появилось необычное видео, вызвавшее бурное обсуждение пользователей. 21-летний блогер Николай Карпенко опубликовал в Instagram видео, в котором продемонстрировал танец на вагоне поезда в подземке Санкт-Петербурга.

На кадрах дерзкий юноша взбирается на крышу поезда и выполняет там несколько танцевальных движений. В какой-то момент его замечает полицейский. Блогер прыгает на платформу и убегает от правоохранителя. Позже нарушитель общественного порядка признался — сотрудник полиции не смог его догнать.

Ролик молодого человека набрал уже более 30 тысяч просмотров. Однако у подписчиков Николая Карпенко видео вызвало неоднозначную реакцию. Некоторые похвалили его за оригинальность и смелость. Однако у большинства фолловеров ролик вызвал негативную реакцию.

«Ну, и зачем спрашивается? Если бы была возможность диз поставить, я бы поставил!»

«Хватит деградировать»;

«Провокатор, потом скулить будет!» — написали юзеры.

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