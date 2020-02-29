Политолог Сергей Марков о лишении корреспондента МИЦ «Известия» Шенгена

Политолог Сергей Марков в беседе с 5-tv.ru прокомментировал ситуацию с аннулированием шенгенской визы корреспондента МИЦ «Известия» Андрей Захарова.

Эксперт объясняет: сегодня идет активная дискуссия между западными странами по поводу многих наболевших вопросов. В частности, о конфликте на территории Украины, о проблеме разоружения, о Великой Отечественной войне, о ситуации с правами человека.

Но несмотря на огромные информационные ресурсы видно, что Запад все эти дискуссии проигрывает. Поскольку Россия, в свою очередь, ничего не скрывает и имеет четкую, конкретную позицию.

«Российские политики почти всегда правы по всем конкретным вопросам, поэтому получается, что Запад проигрывает эту информационную войну», — утверждает Марков.

Кроме того, эксперт уверяет: сегодня у Запада есть один-единственный путь, чтобы быть наравне с Россией — запретить присутствие отечественных журналистов на своих территориях. Для большего эффекта западные коллеги решили навесить ярлыки пропагандистов на российских корреспондентов.

«Они проигрывают информационную войну, поэтому используют нечестные приемы. Как футболист проигрывающий бьет по ногам противника, они точно также бьют по ногам», — отметил политолог.

Что касается вопроса аннулирования визы Андрея Захарова, то это, по мнению Сергея Маркова, не просто решение. Виза — это право человека на свободу передвижения, которое должно соблюдаться всеми странами, в том числе, и в шенгенской зоне. Запрет на получение визы или ее аннулирование — преступление против личных свобод гражданина.

«Я сам был в черном списке. Потом после переговоров президента Франции с главами двух других европейских государств меня вычеркнули. <…> Поэтому надо точно пытаться и точно разоблачать этих врагов свободы», — резюмировал эксперт.

Ранее 5-tv.ru назвал истинную причину аннулирования визы корреспондента МИЦ «Известия» Андрея Захарова.