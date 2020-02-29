Корреспондента МИЦ «Известия» лишили Шенгена за материал о легионерах СС

Корреспондента МИЦ «Известия» Андрея Захарова выдворили из прибалтийского государства за материал о латвийских легионерах. Однако при упоминании, как выяснилось теперь уважаемых военных, они постеснялись упомянуть, что они входили в войска СС.

В январе 2020 года Андрей подготовил материал, посвященный тому, как вышеуказанные легионеры СС принимали участие в уничтожении евреев на территории Латвии и Литвы. А в марте прошлого года вышел репортаж о том, как в Риге проходило шествие экс-легионеров «Ваффен-СС», обратив внимание общественности, что хотя формально представители латвийской власти против, на деле — подобные шествия устраиваются каждый год.

Ранее в ответ на официальный запрос МИЦ «Известия», на каком основании визу россиянина аннулировали, правительство Эстонии заявляло: деятельность журналиста якобы представляла угрозу безопасности как Эстонской Республике, так и другим странам-участницам Европейского Союза. В частности, возмущение прибалтийского государства вызвали материалы, которые Андрей сделал в сентябре 2019 года.

«Один репортаж был основан на нарративе российской исторической пропаганды, а второй пренебрежительно отзывался об ЛГБТ-сообществе», — говорилось в документе.

Позже власти Эстонии признали: их не устроил материал Захарова о латвийских легионерах. Вот только две очень важные буквы западные коллеги дописать забыли. Речь шла о легионерах СС. Российский корреспондент готовил правдивый материал о деятельности фашистских захватчиков на территории Латвии во времена Великой Отечественной войны. Однако это оказалось не выгодно эстонской стороне.

Сегодня власти Эстонии не стремятся объяснить свою позицию по этому вопросу, а лишь прикрываются громкими словами «государственная тайна». Впрочем, их поступок говорит о многом.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что думает шеф-редактор издания Sputnik Елена Чернышева о ситуации с аннулированием визы корреспондента МИЦ «Известия».