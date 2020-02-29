Тарзан в студии шоу «Вечерний Ургант» намекнул на развод с Наташей Королевой
Знаменитость сделал неожиданное признание, когда изготавливал подарок для жены.
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Фото, видео: Instagram @tarzan___official, @koroleva__star
Сергей Глушко, более известный как Тарзан, намекнул на развод со своей супругой, певицей Наташей Королевой. На шоу Ивана Урганта артист пришел без жены.
Сергей признался, что еще не начал готовить возлюбленной сюрприз на 8 марта, на фоне чего ведущий предложил танцору смастерить презент своими руками прямо в студии, например, вазу.
Иван и его гость сели за гончарный круг, однако в какой-то момент у ведущего случилась неприятность: его заготовка покосилась и разорвалась. Ургант посетовал, что его ваза «ушла», но что Глушко вдруг откровенно заметил.
«Так бывает. Обычно, правда, жены уходят от мужей», — заявил Глушко.
Поклонники Сергея увидели в этом намек на расставание с артисткой, пишет «7Дней.ру».
Наташа Королева и Сергей Глушко живут в браке почти 20 лет. У супругов есть взрослый сын Архип.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Наташа Королева гордится, что ее сын подрабатывает курьером.
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