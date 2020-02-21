Наташа Королева гордится, что ее сын подрабатывает курьером
Певица рассказала, что рада желанию отпрыска самостоятельно зарабатывать деньги, а не сидеть на шее у именитых родителей.
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Фото, видео: Instagram @koroleva__star
Певица Наташа Королева призналась, что ее сын подрабатывает курьером. В интервью StarHit.ru она рассказала, что сейчас ее чадо учится в Высшей школе экономики на востоковеда, однако в свободное от учебы время не чурается зарабатывать деньги и более простым трудом.
«Он успевает и сам зарабатывать: прошлым летом, например, работал в ресторане на кухне. Помогал, учился у шеф-поваров готовить, поскольку сам очень любит кулинарить. Я знаю, что он зарегистрирован на специальном сайте как курьер и, когда есть свободное время, развозит посылки. Для меня важно, что у сына есть желание зарабатывать, а не сидеть на шее у мамы с папой», — обратила внимание звезда.
На днях сыну Королевой Архипу исполнилось 18 лет. Его знаменитая мама не удержалась и выложила в Instagram поздравительное видео, а также написала пожелание своему отпрыску.
«Сыночек! Сегодня тебе 18!!! Как много интересного у тебя впереди! Мир открывает для тебя столько возможностей для реализации всех твоих талантов и желаний!!! Будь счастлив, успешен, востребован, любим!!! Я очень хочу, чтобы улыбка всегда сопровождала тебя на твоем пути!!! Люблю тебя! Твоя Мама!», — рассыпалась в пожеланиях артистка.
Архип Глушко — сын звезды от второго брака с танцовщиком Сергеем Глушко, более известным как Тарзан. Несмотря на то, что оба родителя известные и состоятельные люди, молодой человек никогда не кичится своим происхождением. Он увлекается восточными языками, особенно японским.
Ранее 5-tv.ru писал, что ко дню рождения сына Наташа Королева выложила несколько детских фото Архипа. Также певица поделилась с поклонниками видео, на которых ее маленький сын проводит время с другом.
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