Надежда Бабкина призналась, что живет в своей квартире без Евгения Гора

Надежда Бабкина призналась, что в своей квартире с видом на московский Кремль живет одна, без своего гражданского мужа Евгения Гора. Артистка говорит, что одинокой себя не чувствует, наоборот испытывает потребность побыть наедине с собой. После работы в свою спальню певица возвращается глубокой ночью и падает без сил.

«Говорят, что одной скукота. Неправда. Никогда. Я иногда умышленно хочу побыть одна», — заявила Бабкина в программе «Секрет на миллион» на НТВ.

По ее словам, отношения с возлюбленным, который моложе нее на 30 лет, она очень ценит и готова ради них вынести любые нападки.

«Это тема болезненная не для меня — для Жени. Как нас только не пеняли, не пуляли, как не обтесывали. Но я толстокожая, я выдержу, мне по барабану, хоть разорвитесь», — объяснила звезда.

По словам Бабкиной, они с Гором «никогда не сюсюкались на людях». Он самореализовывается, занимаясь бизнесом, и не пользуется ее именем.

«Он — единственный человек, который, живя со мной, ни разу этим не воспользовался и не хочет», — сказала певица.

69-летняя Надежда Бабкина и 39-летний Евгений Гор вместе 17 лет. По словам артистки, появившись в ее жизни, он сразу обозначил, что хочет быть рядом всерьез и надолго.

Ранее, как писал5-tv.ru, Бабкина признавалась в одном из интервью, что все-таки ревнует, когда ее молодой гражданский муж общается с привлекательными девушками.